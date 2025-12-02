Köyüne döndü parayı buldu: İstanbul'u terk edip Kars'taki köyüne taşındı, devlet desteğini alıp üretime başladı

"Umduğumdan daha rahat oldu benim için"





Çiftçi Gül Çiçek Aday, İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken ailesiyle köylerine döndüklerini söyledi.





Şehir hayatından sıkıldıkları için köy yaşamını seçtiklerini ifade eden Aday, şöyle konuştu:





"Kendi köyüm, doğal yaşam, bunlar da tabii beni etkiledi. Devletimizin desteğini de görünce köyüme dönmeyi seçtim. Ailemin desteğiyle şu an 3 yıldır koyunculuğa devam ediyorum. Hedefim şu an için 200 başı tamamlamak. Tabii ilerleyen dönemlerde bunu daha fazla arttırmak 500 başa çıkartmak istiyorum. Çok güzel bir iş, yani umduğumdan daha rahat oldu benim için."







