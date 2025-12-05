Putin’den Donbas resti: Ya zorla olacak ya da gönüllü

Yaklaşık 4 yıldır süren Ukrayna Savaşı'nda taraflar arasında zorlu ateşkes ve barış müzakereleri devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, India Today gazetesine verdiği röportajda ülkesinin müzakerelere yönelik politikasını ortaya koydu. Rus lider, "Donbas ve Novorossiya’yı ya zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak" sözleriyle Moskova'nın şartını bir kez daha iletti. Putin, Witkoff ve Kushner ile Moskova’da yapılan görüşmenin "çok faydalı" olduğunu ifade etti. Sunulan çözüm önerilerinin Alaska’da 15 Ağustos’ta gerçekleştirilen Rusya-ABD zirvesinde varılan anlaşmalara dayandığını belirten Putin, Washington’un 28 maddelik barış planının 4 ayrı pakete bölünerek görüşülmesini önerdiğini dile getirdi.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Putin, "Barış planının her bir maddesini tek tek ele almak durumundaydık, bu yüzden görüşme 5 saat sürdü" ifadelerini kullandı. Putin, "ABD Başkanı Trump, Ukrayna sorununa uzlaşmacı bir çözüm bulmak için samimi bir çaba sarf ediyor, ancak bu kolay bir iş değil. Ukrayna’ya yönelik barış planı üzerinde çalışırken fikir birliğine varılamayan konular vardı, bu zor bir iş. Bazı durumlarda, ’Evet, bunu tartışabiliriz’ dedik, ama üzerinde anlaşamadık" şeklinde konuştu. Washington’ın "mekik diplomasisi" yürüttüğünü sözlerine ekleyen Putin, Ukrayna ordusunun Donbas’tan çekilmesini önerdiklerini, bunun çatışmaları önleyeceğini belirtti.

SAVAŞI UKRAYNA İSTEDİ

Rus lider, "Ukrayna’ya şunu söyledik: Halk sizinle yaşamak istemiyor, referandum düzenlediler ve bağımsızlık için oy kullandılar. Askerlerinizi çekin, o zaman askeri bir harekat olmayacak. Ama hayır, onlar silahlı çatışma yolunu tercih etti" ifadelerini kullandı. Putin, Donbass ve Novorossiya’yı her hâlükarda alacaklarını belirterek, "Ya bu bölgeleri zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak" diye konuştu. Putin, Ukrayna’nın güney ve doğu bölgelerini ifade etmek için Rusçada "Yeni Rusya" anlamına gelen "Novorossiya" kelimesini kullanıyor. Novorossiya, Rus İmparatorluğu döneminde Ukrayna’nın doğusunu ve güneyini kapsıyordu.

Dondurulan varlıkların kullanılması savaş sebebi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’ya kullandırılmasının "savaş nedeni" sayılabileceğini söyledi. Telegram’dan yaptığı paylaşımda AB’nin “delirdiği” yorumunda bulunan Medvedev, “AB, tazminat kredisi kisvesi altında Belçika'da dondurulmuş Rus varlıklarını çalmaya kalkışırsa, Rusya bu hamleyi Brüksel ve AB için tüm ilgili sonuçlarıyla birlikte casus belli (savaş nedeni) olarak görebilir” ifadesini kullandı. Medvedev, söz konusu varlıkların gelecekte iadesinin ise “mağlup edilen düşmanların gerçek tazminatlarıyla” ödenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Çok iyi görüşme oldu

ABD Başkanı Donald Trump, "Putin'in savaşı bitirmek istediği izlenimini edindiklerini" söyledi. Oval Ofis’te soruları yanıtlayan Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Putin’le çok iyi bir görüşme yaptılar. Putin'in savaşı bitirmek istediği izlenimini edindiler. Bu izlenim ne kadar doğru bilmiyorum ama onların çıkardığı sonuç, onun (Putin'in) savaşın sona ermesini istediği yönündeydi. Bence o da daha normal bir hayata dönmek istiyor" yorumunu yaptı.

Ukrayna çıkarlarıyla barış mümkün

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, onurlu bir barışın sağlanması için Ukrayna'nın çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Barış planı üzerinde son dönemde yapılan çalışmalara değinen Zelenski, yeni görüşmeler için hazırlık yaptıklarını kaydetti.







