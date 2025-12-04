Rusya pervasızca hareket ediyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin son dönemde ortak savunmayı güçlendirme konusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Rusya’nın son dönemde artan askeri ve istihbari faaliyetlerine dikkat çeken Rutte, “Rusya, caydırıcılığımızı test etmeyi sürdürüyor. Jetler ve insansız hava araçlarıyla hava sahamızı ihlal etti, sabotaj eylemleri gerçekleştirdi, karasularımıza casus gemileri gönderdi. Bu eylemler pervasız ve son derece tehlikelidir” dedi. Rusya’nın bu süreçte yalnız hareket etmediğini vurgulayan Rutte, Moskova’nın Çin, Kuzey Kore ve İran ile yakın iş birliği içinde toplumları istikrarsızlaştırmaya ve küresel kuralları hiçe saymaya çalıştığını belirtti.

FİDAN: BULGARİSTAN VE ROMANYA İLE ÇALIŞMA GRUBU KURDUK

Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Fidan, Karadeniz'de Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde ticari gemilerin saldırıya uğramasının ardından Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin, özellikle savaştaki mayınların yüzerek kıyalara gelmesini ortadan kaldıracak bir çalışma grubu kurduğu yanıtını verdi. Fidan, tedbirlerle alakalı çalışılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.​​​​​

Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da değinen Fidan, "Kiminle konuşursam konuşayım GKRY'den şikayet ediyorlar. Yani şöyle bir sıkıntı var. Avrupa Birliği ve Türkiye 400 milyondan fazla insanın kaderini ilgilendiren, sinerji alanının bir grup insan tarafından rehin alınması meselesi" dedi. Fidan, hiç kimsenin stratejik düşünce açısından bunu kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Diplomasi trafiği

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile ayrı ayrı görüştü. Fidan’ın Rutte ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik yürütülen barış girişimleri, Karadeniz’in güvenliği ve Temmuz 2026’da Ankara’daki NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ele alındı.











