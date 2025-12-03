Bakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği: Üst üste kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İngiliz, Hollandalı, Romanyalı ve Bulgar mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Cooper, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.
Görüşmede, Suriye ve Lübnan'daki durum da ele alındı.
Bakan Fidan Hollandalı mevkidaşi Van Weel görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile Brüksel'de görüştü.
Bakan Fidan Romanyalı ve Bulgar Mevkidaşlarıyla da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile toplantıya katıldı.
