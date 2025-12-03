Yeni Şafak
Bakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği: Üst üste kritik görüşmeler

Lokman Özdemir
17:203/12/2025, Çarşamba
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile (solda)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İngiliz, Hollandalı, Romanyalı ve Bulgar mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, İngiltere Dışişleri Bakanı
Yvette Cooper
ile Brüksel'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Cooper, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.



Görüşmede, Gazze’deki durum ele alınırken Bakan Fidan,
Gazze
'de ateşkesin sürdürülebilir hale gelmesi ve ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bitirmeye yönelik müzakerelerde gelinen noktanın da değerlendirildiği görüşmede, Fidan, bulunacak çözümün adil ve kalıcı olması gerektiğini vurguladı.


Görüşmede, Suriye ve Lübnan'daki durum da ele alındı.


Bakan Fidan Hollandalı mevkidaşi Van Weel görüştü


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile Brüksel'de görüştü.


Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Brüksel'de Hollanda Dışişleri Bakanı van Weel ile bir araya geldi.

Bakan Fidan Romanyalı ve Bulgar Mevkidaşlarıyla da bir araya geldi


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile toplantıya katıldı.


