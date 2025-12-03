Yeni Şafak
Yunanistan çiftçisinin eylemi Türkiye sınırını kilitledi

09:263/12/2025, Çarşamba
IHA
Yunanistan'da eylem
Çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına, artan üretim maliyetlerine ve düşük alım fiyatlarına karşı başlattığı eylem, Türkiye-Yunanistan sınırında ciddi aksamalara yol açtı.

Yunanistan
’da çiftçiler ayağa kalktı.
İpsala
’nın karşısındaki Kipi Gümrük Kapısı’na traktör konvoyuyla dayanan üreticiler, sınır şeridini tamamen keserek geçişleri durma noktasına getirdi.

Saat 19.00’dan bu yana iki ülke arasında geçiş sağlanamıyor. Türkiye’den Yunanistan’a geçmek isteyen araçlar ile Yunanistan’dan çıkış yapmak isteyen yolcular, uzun süre beklemek zorunda kaldı.


Tır geçişi durdu


İpsala Sınır Kapısı’ndaki önlemleri açıklayan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili,
"Tır geçişlerine yaklaşık 24 saat boyunca izin verilmeyecek, sadece zorunlu hallerde bulunan küçük araçların geçişine izin verilmeyecek. Tırları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendirme yapılacak."
dedi.

Bu açıklamayla birlikte tırlar sınır kapısında beklemeye alınırken, yalnızca acil durumu olan küçük araçlara geçiş izni verileceği netleşti.


Kademeli ve kontrollü geçiş


Sınır hattındaki tamamen durma riskine karşı, zorunlu olmayan küçük araçların geçişine de kontrollü bir şekilde izin veriliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman tamamen durma noktasına geliyor.


Yetkililer, sürücüleri Pazarkule-Kastanies başta olmak üzere diğer kapıları kullanmaları konusunda uyarıyor. Yunanistan genelinde çiftçi protestoları, farklı noktalarda devam ediyor.





