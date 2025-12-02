Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grev ve eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 48 saatlik greve giden taksiciler, Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki taksiciler grev kararı aldı.
Taksiciler, vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamalara yasal düzenleme getirilmesi gibi taleplerini iletmek için Atina'nın merkezinden araçlarıyla konvoy halinde Ulaştırma Bakanlığı binasına gitti.
Burada eylem yapan taksiciler, hükümetten sektörün sorunlarını çözmesini istedi.