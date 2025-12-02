Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grev ve eylem yaptı

Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grev ve eylem yaptı

17:012/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Atina (Arşiv)
Atina (Arşiv)

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 48 saatlik greve giden taksiciler, Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki taksiciler grev kararı aldı.

Yerel saatle 06.00'da başlayan grev nedeniyle perşembe yerel saatle 06.00'ya kadar bölgede hiçbir taksi hizmet vermeyecek.

Taksiciler, vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamalara yasal düzenleme getirilmesi gibi taleplerini iletmek için Atina'nın merkezinden araçlarıyla konvoy halinde Ulaştırma Bakanlığı binasına gitti.

Burada eylem yapan taksiciler, hükümetten sektörün sorunlarını çözmesini istedi.




#eylem
#grev
#taksi
#YUNANİSTAN
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
IBAN paylaşırken bir değil iki kez düşünün: Çocukluk arkadaşına güvendi IBAN paylaştı: Dolandırıcılık çıkmazında hayatı karardı