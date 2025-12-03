Yeni Şafak
Ülkelerini savunmaya istekli Polonyalıların sayısı azalıyor

Ülkelerini savunmaya istekli Polonyalıların sayısı azalıyor

15:093/12/2025, Çarşamba
AA
Polonya'da yapılan anket, ülkelerini savunmaya istekli Polonyalıların sayısının azalmaya başladığını ortaya koydu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, IBRiS kamuoyu araştırma şirketi tarafından Zet radyosu için bir anket çalışması gerçekleştirildi.

Ankete katılanların yüzde 43,2’si Polonya’nın savaş tehdidiyle karşı karşıya kalması durumunda ülkesini savunmaya istekli olduğunu belirtti. İki ay önce yapılan benzer bir çalışmada bu oran yüzde 49,1 seviyesindeydi.

Kararsız olduğunu belirten katılımcıların oranı ise eylül ayından bu yana iki kattan fazla artarak yüzde 6,1’den yüzde 13,6’ya yükseldi.
Erkeklerin yüzde 56’sı savaşa katılmaya hazır olduğunu belirtti. Kadınlarda ise bu oran yüzde 22’de kalırken yüzde 61’i artık Polonya’yı savunmayacağını bildirdi.

Ankete katılanlar arasında 18-29 yaş aralığı silaha sarılma konusunda en isteksiz grup olmayı sürdürüyor. Bu yaş grubunun güçlü bir çoğunluğu ülkeyi savunmayacağını söylerken “kesinlikle savaşırım” diyenlerin oranı yüzde 19’a yükselmiş durumda.

Polonya genelinde yaklaşık 1000 katılımcıyla 21-22 Kasım tarihlerinde yapılan anket, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bölgesel güvenliğe dair artan endişelerin gölgesinde yapıldı.




