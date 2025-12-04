Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Avrupa'yı açık açık tehdit etti: Savaş nedeni sayarız

Rusya Avrupa'yı açık açık tehdit etti: Savaş nedeni sayarız

15:384/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Avrupa Komisyonu, dondurulmuş Rus varlıklarının veya uluslararası borçlanmanın benzeri görülmemiş bir şekilde kullanılması önerisinde bulunmuştu.
Avrupa Komisyonu, dondurulmuş Rus varlıklarının veya uluslararası borçlanmanın benzeri görülmemiş bir şekilde kullanılması önerisinde bulunmuştu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği’nin dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna’ya kullandırma planına tepki gösterdi. Medvedev, böyle bir adımın savaş nedeni sayılabileceğini söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren AB Komisyonu planını Telegram hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

AB’nin “delirdiği” yorumunda bulunan Medvedev,
“AB, tazminat kredisi kisvesi altında Belçika'da dondurulmuş Rus varlıklarını çalmaya kalkışırsa, Rusya bu hamleyi Brüksel ve AB için tüm ilgili sonuçlarıyla birlikte casus belli (savaş nedeni) olarak görebilir”
ifadesini kullandı.

Medvedev, söz konusu varlıkların gelecekte iadesinin ise “mağlup edilen düşmanların gerçek tazminatlarıyla” ödenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Dondurulmuş Rus varlıkları

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana AB ülkeleri, yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu.

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında, Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya olan güveni zedeleyebileceğinden endişeleniyor. Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor.



#AB
#Medvedev
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kiraya verilebilecek mi? TOKİ'den çıkan evi kiralamak yasak mı?