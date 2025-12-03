Rusya'dan LGBT ve terör propagandası gerekçesiyle Roblox'a erişim yasağı

Rusya’da dijital oyun platformu Roblox’un, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle engellendiği bildirildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan yazılı açıklamada, bugün Roblox’ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

"Terör eylemleri ve LGBT konusunda propaganda yapılıyor"

Roblox’a Rusya’da erişim engeli getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Roblox oyununda, aşırılıkçılık, terör eylemleri ve LGBT konusunda propaganda yapılıyor.” denildi.

Açıklamada, oyunda çok sayıda uygunsuz içeriğin yer aldığının altı çizilirken, çocukların da zaman zaman cinsel tacize maruz kaldığı belirtildi.