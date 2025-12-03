Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya'dan LGBT ve terör propagandası gerekçesiyle Roblox'a erişim yasağı

Rusya'dan LGBT ve terör propagandası gerekçesiyle Roblox'a erişim yasağı

23:303/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Rusya Roblox oyununu engelledi.
Rusya Roblox oyununu engelledi.

Rusya aşırılıkçılık, terör eylemleri ve LGBT konusunda propaganda yapıldığı gerekçesiyle dijital oyun platformu Roblox'un engellendiğini açıkladı. Açıklamada, oyunda çok sayıda uygunsuz içeriğin yer aldığının altı çizilirken, çocukların da zaman zaman cinsel tacize maruz kaldığı belirtildi.

Rusya’da dijital oyun platformu Roblox’un, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle engellendiği bildirildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan yazılı açıklamada, bugün Roblox’ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

"Terör eylemleri ve LGBT konusunda propaganda yapılıyor"

Roblox’a Rusya’da erişim engeli getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Roblox oyununda, aşırılıkçılık, terör eylemleri ve LGBT konusunda propaganda yapılıyor.” denildi.

Açıklamada, oyunda çok sayıda uygunsuz içeriğin yer aldığının altı çizilirken, çocukların da zaman zaman cinsel tacize maruz kaldığı belirtildi.

Günlük yaklaşık 110 milyon kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox'ta kullanıcılar arasında 9 yaşın altındakilerin oranı yüzde 20 iken kullanıcıların çoğu 16 yaşın altında.



#Roblox
#Rusya
#Engel
#Erişim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları