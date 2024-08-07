Bakan Tunç'tan net Roblox mesajı: Devletimiz çocuklarımızı korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü

Çevrim içi oyun platformu Roblox'un erişime kapatılmasına ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür." dedi.
Roblox erişime kapatıldı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Roblox'un internet adreslerinde çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesi ile siteye erişimin engellenmesini talep etti.
Adana 6'ncı Sulh Ceza Mahkemesi, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi uyarınca; Roblox'un internet adreslerinde içeriğe erişimin engellenmesine, ayrıca yine bu adreslerde yer alan internet içeriklerinin çıkartılması kararını verdi.