Bakan Tunç'tan net Roblox mesajı: Devletimiz çocuklarımızı korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü

Paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve devletin de Anayasa'ya göre çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunun altını çizen Tunç, "

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.