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Bakan Tunç'tan net Roblox mesajı: Devletimiz çocuklarımızı korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü

LGBT sapkınlığının alenen ortaya konularak çocukların istismar edildiği bir platform haline gelen Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Bazı kesim tarafından 'siyasi malzeme' haline getirilerek algı operasyonlarına imza atılan kararla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve devletin de anayasaya göre çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakan Tunç, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocukları hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşıp popülist söylemlerden uzak durması gerektiğini belirtti.

Semih Bozkuş
22:55 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:04 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Çevrim içi oyun platformu Roblox'un erişime kapatılmasına ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür." dedi.

Roblox erişime kapatıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Roblox'un internet adreslerinde çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesi ile siteye erişimin engellenmesini talep etti.

Adana 6'ncı Sulh Ceza Mahkemesi, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi uyarınca; Roblox'un internet adreslerinde içeriğe erişimin engellenmesine, ayrıca yine bu adreslerde yer alan internet içeriklerinin çıkartılması kararını verdi.

Bakan Tunç: Devletimiz çocuklarımızı korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü

Bakan Tunç da LGBT dayatmasının ve terör propagandalarının kol gezdiği sözde oyun platformu
Roblox
'un kapatılmasına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve devletin de Anayasa'ya göre çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunun altını çizen Tunç, "
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.
" ifadelerini kullandı.

"Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere müsaade edilmeyecek"

Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ülkelerin başında geldiğini kaydeden Bakan Tunç, teknolojinin olumsuz yönde kullanılmasının asla kabul edilmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen,
sorumluluk makamında bulunan herkesin
çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.
Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere
, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."



#Roblox
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#Adalet Bakanı
#Yılmaz Tunç
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