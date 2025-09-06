Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suudi Arabistan ve BAE'den Roblox hamlesi: Devre dışı bırakıldı

Suudi Arabistan ve BAE'den Roblox hamlesi: Devre dışı bırakıldı

19:046/09/2025, Cumartesi
G: 6/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin talebi üzerine sohbet özelliğini geçici olarak askıya aldı.
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin talebi üzerine sohbet özelliğini geçici olarak askıya aldı.

Suudi Arabistan ve BAE, dijital oyun platformu Roblox'ta 'güvenlik' sağlanması için harekete geçti. Platformdan yapılan açıklamada Suudi Arabistan ve BAE'nin talebi üzerine oyunda sohbet özelliğinin bu iki ülkede geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, bu hamlenin çocuklar ve genç kullanıcıların dijital ortamdaki güvenliğinin artırılması için alındığı kaydedildi.

Dijital oyun platformu Roblox'un, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebi üzerine, çocukların ve genç kullanıcıların güvenliğinin sağlanması için sohbet özelliğini bu ülkelerde geçici olarak devre dışı bıraktığı bildirildi.

Arab News'un haberine göre, Roblox, Suudi Arabistan'ın talebinin üzerine ülkedeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Amaç çocukların ve gençlerin güvenliğinin artırılması

Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Genel Komisyonu'nun oyundaki sesli ve yazılı sohbetlerin askıya alınması talebinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, bu hamlenin çocuklar ve genç kullanıcıların dijital ortamdaki güvenliğinin artırılması için alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sohbet özelliğinin askıya alınmasının daha etkili araçlar geliştirilinceye kadar geçici olarak süreceği vurgulanırken, bu kapsamda yapay zeka teknolojilerinin yanı sıra Arapça konuşan uzman moderatörlerden faydalanılacağı ifade edildi.

BAE'de de askıya alındı

BAE Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Roblox'la yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

Sohbet özelliğinin geçici olarak devre dışı bırakıldığı ifade edilen paylaşımda, halihazırda var olan güvenlik önlemleri ve ebeveyn kontrollerinin geliştirildiği belirtildi.



#roblox
#BAE
#Suudi Arabistan
#dijital güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? 82 dakikalık görsel şölen