Ağustos ayında 'terör propagandası', 'çocuk istismarı' ve 'cinsel içerikli' paylaşımlar nedeniyle kapatılan çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de ofis açacağını duyurdu. Roblox adına yapılan açıklamada, söz konusu platformun Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıldığı belirtilerek, "Özel bir ekip işe alma planımız hazır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız." denildi.
Şirket, endişeleri gidermek için Türkiye'de ofis açmak kararı aldı.
"Türk yasalarına saygılıyız"
"Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz.”