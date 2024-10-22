LGBT sapkınlığının alenen ortaya konularak çocukların istismar edildiği bir platform haline gelen Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Bazı kesim tarafından 'siyasi malzeme' haline getirilerek algı operasyonlarına imza atılan kararla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve devletin de anayasaya göre çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakan Tunç, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocukları hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşıp popülist söylemlerden uzak durması gerektiğini belirtti.