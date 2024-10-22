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Roblox Türkiye'de ofis açacak: Türk yasalarına saygılıyız

Roblox Türkiye'de ofis açacak: Türk yasalarına saygılıyız

19:5622/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Roblox, Türk yasalarına saygılı olduğunu belirterek Türkiye'de ofis açma kararı aldıklarını açıkladı.
Roblox, Türk yasalarına saygılı olduğunu belirterek Türkiye'de ofis açma kararı aldıklarını açıkladı.

Ağustos ayında 'terör propagandası', 'çocuk istismarı' ve 'cinsel içerikli' paylaşımlar nedeniyle kapatılan çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de ofis açacağını duyurdu. Roblox adına yapılan açıklamada, söz konusu platformun Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıldığı belirtilerek, "Özel bir ekip işe alma planımız hazır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız." denildi.

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Terör propagandası
', 'çocuk istismarı' ve 'cinsel içerikli' paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen çevrim içi oyun platformu Roblox, geri adım attı.

Şirket, endişeleri gidermek için Türkiye'de ofis açmak kararı aldı.

Roblox adına yapılan açıklamada, "
Roblox'un, öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız.
" denildi.

"Türk yasalarına saygılıyız"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz.”


Bakan Tunç'tan net Roblox mesajı: Devletimiz çocuklarımızı korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü

LGBT sapkınlığının alenen ortaya konularak çocukların istismar edildiği bir platform haline gelen Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Bazı kesim tarafından 'siyasi malzeme' haline getirilerek algı operasyonlarına imza atılan kararla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve devletin de anayasaya göre çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakan Tunç, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocukları hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşıp popülist söylemlerden uzak durması gerektiğini belirtti.


#Roblox
#Terör propagandası
#Erişim

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