Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti.

"Karar UYAP'ta yayınlanınca BTK tarafından uygulandı"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Çocuklarımızın istismar edildiği platform"

Bakanlık, Roblox'un erişime kapatılmasına ilişkin yaptığı diğer bir açıklamada söz konusu platformun, çocukların istismar edildiği bir platform haline dönüştüğü vurgulandı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Roblox'un erişime kapatılmasına ilişkin kararı kendilerinin almadığını, mahkeme kararı sonucunda BTK'nın uyguladığını ifade etti.

Sapkınlık yuvası 'oyun' platformu

Öte yandan Roblox'un erişime kapatılmasının nedenlerinin ise, "Çocuk istismarı, cinsel içerikli paylaşımlar" ile "Eşcinselliği özendirici sanal partiler ve buna teşvik edilmesi"nin yer aldığı öğrenildi.

Ebeveynleri aylar önce uyarmıştı

Eşscinsel sapkınlığın ve LGBT terörünün propagandasının yapıldığı sözde oyun platformu Roblox'taki tehlikeye ilişkin araştırmacı yazar ve bilişimci Orhan Toker, ebeveynleri uyarmıştı.

Ocak ayında X hesabından paylaştığı video ile Roblox'ta çocuk istismarının boyutlarının her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Toker, sapıkların hedeflerine aldıkları çocuklara oyun içerisinde cinsel içerikli sapkın partilere davet ettiğini ve bunun için de oyun parası olan robux teklif ettiğini söyledi.

Yeniden hatırlanan videosunda Roblox'un artık çocuklara uygun bir platform olmaktan çıktığının altını çizen Toker, platform içindeki denetim mekanizmalarının da bu sapıklarla başa çıkma bir yana, neredeyse onlara yardım ettiğini belirtti.

Adalet Bakanı Tunç: Devletimiz çocuklarımızı korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür

LGBT dayatmasının ve terör propagandalarının kol gezdiği Roblox'un erişime kapatılmasına ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür." dedi.

Bakan Tunç, Roblox'un erişime kapatılmasına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve devletin de Anayasa'ya göre çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunun altını çizen Tunç, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir." ifadelerini kullandı.

"Toplumsal yapıyı dinamitlemeye yönelik girişimlere müsaade edilmeyecek"

Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ülkelerin başında geldiğini kaydeden Bakan Tunç, teknolojinin olumsuz yönde kullanılmasının asla kabul edilmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."





Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 7, 2024











