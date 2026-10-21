'Manifest' adlı grubun kurucusu Tolga Akış için istenen ceza belli oldu
17:06, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:08, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Tolga Akış
'Manifest' grubunun kurucusu, tutuklu menajer Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Akış'ın üç yıla kadar hapsi istendi.
Ahlak dışı sahne gösteriyle kamuoyunda tepki çeken
'Manifest'adlı müzik grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında müstehcenlik suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ayrıntılar gelecek...
Hayat
Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı: Zirvede şaşırtan değişim İstanbul da listede
Gündem
Özgür Özel törendeki çığlığa şaşırdı: O anlar kameraya yansıdı
Ekonomi
Tekstil devinden konkordato kararı: 7 fabrika kapandı 5 bin kişi işsiz kaldı
Başlıklar :tolga akışmanifesthapis cezası