'Manifest' adlı grubun kurucusu Tolga Akış için istenen ceza belli oldu

TOKİ KİRALIK KONUT TARİHİ NEDEN AÇIKLANMADI 2026? İstanbul kiralık konut başvuruları ne zaman, nereye yapılacak?

İstanbul’da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini hedefleyen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci için geri sayım başladı. TOKİ tarafından hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk etapta 1.071 konut için başvurular alınacak. Vatandaşların merak ettiği başvuru tarihi, konutların bulunacağı ilçeler, kira bedelleri ve başvuru şartları da netleşti. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken, konutların belirli süreyle kiralanması planlanıyor. Peki İstanbul kiralık sosyal konutlar hangi ilçelerde yapılacak, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 evlerin kira bedelleri ne kadar olacak? Kimler başvurabilecek? İşte 2026 TOKİ kiralık konut başvuru tarihi ve şartları...