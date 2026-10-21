Tekstil devinden konkordato kararı: 7 fabrika kapandı 5 bin kişi işsiz kaldı

Türkiye'nin önde gelen hazır giyim üreticilerinden TYH Tekstil, maliyet baskısı ve döviz kurundaki yatay seyir sebebiyle üretim kapasitesini daralttı. Şirket, bünyesindeki 13 fabrikadan 7'sinin kapısına kilit vurarak konkordato sürecine girdi. Alınan kararla birlikte şirketin 6 bin 900 olan toplam personel sayısı 1 bin 900 seviyesine geriledi. TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, yaşanan ekonomik sıkıntıların kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek yetkin 5 bin çalışanla vedalaşmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Sektörde kapanma dalgası genişliyor

Giyim imalatındaki daralma sadece tek bir şirketle sınırlı kalmadı. Geçen haftalarda Kayseri'de 73 yıldır faaliyet gösteren ve küresel markalara üretim yapan Orta Anadolu firması da 1 bin 500 personelin çalıştığı tesisini kapatmıştı. Döviz kurunun enflasyon karşısında sabit kalması, Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü zayıflatıyor. İşçilik ve enerji maliyetlerinin artması, imalatçıların iç ve dış pazarda pazar payı kaybetmesine yol açıyor.

362 bin kişilik istihdam kaybı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) verileri, sektördeki erimenin boyutlarını rakamlarla ortaya koyuyor. TGSD Başkanı Toygar Narbay, Aralık 2022 tarihinden bu yana hazır giyimde 10 bin 624 iş yerinin kapandığını açıkladı. Aynı dönemde 362 bin 879 kayıtlı istihdam kaybı yaşandığını vurgulayan Narbay, imalat sanayisindeki toplam istihdam kaybının yüzde 64'ünün tekstil sektöründe gerçekleştiğine işaret etti. Toplam 78,2 milyar dolarlık yatırımı bulunan sektör temsilcileri, tekstilin stratejik alan ilan edilerek koruma altına alınmasını talep ediyor.

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