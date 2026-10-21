Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı: Zirvede şaşırtan değişim İstanbul da listede
Birleşmiş Milletler’in (BM) 2025 yılına ilişkin nüfus raporu, dünyanın en kalabalık şehirleri sıralamasında dikkat çeken değişimi ortaya koydu. Peki, dünyanın en kalabalık şehirleri hangileri ve İstanbul listede kaçıncı sırada?
BM’nin Dünya Kentleşme Beklentileri 2025 raporunda yer alan veriler, dünyanın en kalabalık şehirlerine ilişkin ezber bozan sonuçları ortaya koydu. Zirve değişirken, İstanbul da listeye girdi.
Dünyanın en kalabalık 10 şehri
The Independent’ın gündeme taşıdığı verilere göre, 2025 yılı için dünyanın en kalabalık 10 şehri şöyle sıralandı:
10-Seul, Güney Kore: 22,5 milyon
9-Kalküta, Hindistan: 22,5 milyon
8-Manila, Filipinler: 24,7 milyon
7-Kahire, Mısır: 25,6 milyon
6-Guangzhou, Çin: 27,6 milyon
5-Şanghay, Çin: 29,6 milyon
4-Yeni Delhi, Hindistan: 30,2 milyon
3-Tokyo, Japonya: 33,4 milyon
2-Dakka, Bangladeş: 36,6 milyon
1-Cakarta, Endonezya: 41,9 milyon
İstanbul dünyanın en kalabalık 18'inci şehri
BM verilerine göre İstanbul, yaklaşık 15 milyon 15 bin kişilik nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında 18'inci sırada bulunuyor.
Ancak bu rakam Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nüfustan farklı. TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İstanbul'un 2025 yılı sonundaki nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişi.
İki kurumun verileri arasındaki fark, nüfusun hesaplanmasında kullanılan yöntemlerden ve coğrafi sınırlardan kaynaklanıyor. BM, uluslararası karşılaştırmalar için kentleşmiş alanları esas alırken TÜİK idari sınırlar içerisindeki kayıtlı nüfusu açıklıyor.