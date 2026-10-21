Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı: Zirvede şaşırtan değişim İstanbul da listede

Getir ve Veri Enstitüsü araştırdı: Market alışverişinin görünmeyen maliyeti 'Yılda 96 saat 13 bin TL ulaşım gideri'

Getir ve Veri Enstitüsü’nün 1.320 kişiyle yaptığı araştırmaya göre haftalık market alışverişi, hazırlıktan ürünlerin eve yerleştirilmesine kadar yılda en az 96 saat zaman ve 12 bin 950 TL ulaşım maliyeti yaratıyor. Her iki kişiden birinin online market veya hızlı teslimat kullandığını ortaya koyan araştırma, tüketicinin artık alışverişte hızın yanı sıra zamanını, bütçesini ve toplam eforunu da yönetmek istediğini gösteriyor.