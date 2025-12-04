Yeni Şafak
FaceTime Rusya’da erişime kapandı: Yetkililer nedenini açıkladı

12:524/12/2025, Perşembe
AA
Rusya’da FaceTime uygulamasının engellendiği açıklandı
Rusya'da Apple'ın FaceTime uygulamasına erişim engeli getirildi. Daha önce de güvenlik amacıyla WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlandırılmıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, eylülden bu yana FaceTime’da yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.Uygulama üzerinden suç işlendiği öne sürülen açıklamada,
“FaceTime, ülkede terör faaliyetleri organize etmek ve yürütmek, failleri işe almak ve vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılmaktadır.”
denildi. Açıklamada, söz konusu gerekçeden ötürü uygulamaya erişim engeli getirildiği kaydedildi.

Bu arada Rusya'da, güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken, bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.




