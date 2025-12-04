Yeni Şafak
Sultanbeyli’de 25 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu

23:314/12/2025, Perşembe
25 Yaşındaki Zeliha Yıldız
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde iddiaya göre 25 yaşındaki genç kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kendii vurdu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Z. Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sultanbeyli’de evinde silahla kendini vuran 25 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.


Olay, 3 Aralık’ta Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Z.Y, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde silahla kendini vurdu. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Z.Y.’nin cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.



