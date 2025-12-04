Yeni Şafak
Halep'te güvenlik güçlerine silahlı saldırı: İki ölü iki yaralı

Halep'te güvenlik güçlerine silahlı saldırı: İki ölü iki yaralı

Güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. (Foto: Arşiv)
Güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. (Foto: Arşiv)

Suriye’nin Halep ilinin Ezribe bölgesinde, Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik güçlerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 görevli hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Güvenlik güçleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki gerilim ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye’nin kuzeyinde Halep ilinde Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik güçlerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Halep’in Ezribe bölgesinde meydana gelen saldırıda, Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü aracında bulunan 2 görevli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.



