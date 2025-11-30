Yeni Şafak
Düzce’de kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu

21:2730/11/2025, Pazar
IHA
45 yaşındaki Sevinç Y.
Düzce'de Sevinç Y.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İş yerini kontrole giden polis ekipleri, kadın kuaförün cansız bedeniyle karşılaştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Düzce’de kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu.


Olay, akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Cevat Şahin Sokak’ta bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevinç Y. (45) isimli kadın kuaförden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, iş yerini kontrol ettiklerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sevinç Y.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



