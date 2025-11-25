Yeni Şafak
Samsun'da ölü yunus sahile vurdu

Samsun'da ölü yunus sahile vurdu

13:3525/11/2025, Salı
IHA
Samsun’un Atakum ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş halde bulunan bir yunusla karşılaştı.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş bir yunusla karşılaştı.


Sahil şeridinde hareketsiz halde duran yunusu görenler, önce şaşkınlık yaşadı ardından durumu yetkililere haber verdi. Yetkililer yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan yunusu sahil kenarından alıp götürdü.




#samsun
#yunus
#Atakum
