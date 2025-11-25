Yeni Şafak
Samsun’da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu

08:3225/11/2025, Salı
DHA
Samsun’un İlkadım ilçesinde 9 köpek çöp kutusunda ölü bulundu. Valilikten yapılan açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kadamut Mahallesi'nden bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bir ihbarda bulundu.



Bölgeye giden jandarma ekipleri, çöp kutusu içinde üst üste yığılmış halde 9 ölü köpekle karşılaştı.


Ekiplerin ilk incelemesinde hayvanların tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.




TAMAMI AŞILI VE KISIRLAŞTIRILMIŞ


Öldürülen köpeklerin tamamının belediye tarafından kısırlaştırılmış ve aşılanmış olduğu tespit edildi.


Olay yerinde inceleme yapan jandarma, çevrede delil toplarken köpekler ekipler tarafından bölgeden alındı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA


Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "24.11.2025 tarihinde İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde çöp kutusunda ölü bulunan 9 köpekle ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.



