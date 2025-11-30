Yeni Şafak
Eskişehir'de bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

08:09 30/11/2025, Pazar
AA
Yavuz'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yavuz'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 37 yaşındaki Beyza Yavuz misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki ev sahibi, kendisinde kalan arkadaşı Beyza Yavuz'u (37) hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Yavuz'un cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.




