Antalya’da yağmur ve şiddetli rüzgar 10 metrelik ağacı devirdi: İki araç ve bina zarar gördü

07:5230/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Sarı alarm verilen Antalya’da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar daha önce şikayet edildiği iddia edilen ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda iki araç ve bir binada hasar oluşurken şans eseri kimse yaralanmadı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, Gürsu Mahallesi’nde 10 metre uzunluğundaki bir ağacın devrilmesine neden oldu. Olay saat 22.30 sıralarında yaşandı.

Yolun ortasına düşen ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrilerek hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken ağacın devrilmesiyle birlikte binanın da camları kırıldı ve balkonu zarar gördü.



Aynı binada oturan vatandaşlardan Mahmut Göl, ağacın daha önce de tehlike oluşturduğunu söyleyerek, "Belediyeye müracaat ettim ağacın kesilmesi için ama özel mülke girdiği gerekçesiyle işlemi yapamadılar. Allah’tan can kaybı yok. İki araç zarar görmüş, binanın camları kırılmış, aşağıda büyük bir hasar var" dedi.


Mahalle sakinlerinden Fuat Oral ise ağacın uzun süredir risk taşıdığını ifade ederek, "Bu ağaç daha önce yatıktı zaten. Yağmurdan sonra yıkılacağı belliydi. İyi ki akşam oldu. Gündüz burada kreş var, oteller var ,olumsuz bir şey yaşanmadı. Zararı ağaç kalktıktan sonra göreceğiz. Deprem oldu sandık, binayı aşağıdan doğru traşladı. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Sadece iki araç ve komşunun balkonu zarar gördü" diye konuştu.

