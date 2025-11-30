Antalya’da yağmur ve şiddetli rüzgar 10 metrelik ağacı devirdi: İki araç ve bina zarar gördü





Mahalle sakinlerinden Fuat Oral ise ağacın uzun süredir risk taşıdığını ifade ederek, "Bu ağaç daha önce yatıktı zaten. Yağmurdan sonra yıkılacağı belliydi. İyi ki akşam oldu. Gündüz burada kreş var, oteller var ,olumsuz bir şey yaşanmadı. Zararı ağaç kalktıktan sonra göreceğiz. Deprem oldu sandık, binayı aşağıdan doğru traşladı. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Sadece iki araç ve komşunun balkonu zarar gördü" diye konuştu.