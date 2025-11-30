Yeni Şafak
Tuzla’da otomobil gişelere saplandı: Genç doktor hayatını kaybetti

Tuzla’da otomobil gişelere saplandı: Genç doktor hayatını kaybetti

08:0230/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
IHA
Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen kazayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gişelere çarpan otomobilde yaşamını yitiren kişinin, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu öğrenildi.

Tuzla’da Orhanlı gişeleri İstanbul istikametinde meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü asistan doktor Semih Savran (27) hayatını kaybetti.

34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, araçta yangın çıktı.





Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

