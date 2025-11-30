Yeni Şafak
Seyir halindeyken alev alan araçtaki 5 kişiyi ceza infaz kurumu personeli kurtardı

08:0630/11/2025, Pazar
Gaziantep'te seyir halindeki araç yanarak küle döndü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te ceza infaz kurumu personelinin, seyir halindeyken alev alan araçtaki yangına müdahale edip 5 kişilik aileyi tahliye ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir halindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.




