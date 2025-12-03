Yeni Şafak
Karabük'te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

12:353/12/2025, Çarşamba
AA
Koldash S'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karabük'te bir üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu. Hayatını kaybeden öğrencinin 2. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Koldash S. (24) olduğu anlaşıldı.

100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi girişinde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Araştırma sonucu bu kişinin, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Koldash S. (24) olduğu anlaşıldı.


Koldash S'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



