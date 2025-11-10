Yeni Şafak
Evinde ölü olarak bulundu

17:18 10/11/2025, Pazartesi
MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNE BAĞLI YUKARIYAYLA MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 40 YAŞINDAKİ FARUK GEDİKOĞLU, EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Yukarıyayla Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşındaki Faruk Gedikoğlu, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir mermer ocağında çalışan ve bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Gedikoğlu, aynı evde oturduğu 15 yaşındaki oğlu tarafından sabah evin içindeki odasında hareketsiz olarak bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gedikoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gedikoğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

