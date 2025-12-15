Yeni Şafak
Alkol aldıktan sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

09:3515/12/2025, Pazartesi
IHA
Ailesinin sahte alkol nedeniyle öldüğünü düşündüğü gencin vefat sebebi otopsi sonrası belli olacak.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yakınları sahte alkol nedeniyle zehirlendiğini savunurken, cenaze otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Esenyurt ilçesinde 21 yaşında Muhammed Yıldız, alkol aldıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası hastane önünde şahsın yakınları toplanırken, polis ekipleri tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Ailesi Yıldız’ın sahte alkolden zehirlendiğini savunurken, nihai karar otopsiden sonra belli olacak.



#alkol
#sahte alkol
#esenyurt
