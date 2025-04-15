Kocaeli'de kaçak alkol alarmı: 12 ton sahte alkol ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Körfez ilçesindeki bir imalathaneye baskın yaptı. Adreste yapılan aramada, 12 ton sahte alkol, 6 ayrıştırıcı filtre ünitesi, 1 adet 12 başlıklı doldurma ve paketleme ünitesi ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.