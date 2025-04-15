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Kocaeli'de kaçak alkol alarmı: 12 ton sahte alkol ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak alkol alarmı: 12 ton sahte alkol ele geçirildi

15:0015/04/2025, Salı
DHA
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Kocaeli'de tonlarca sahte alkol ele geçirildi
Kocaeli'de tonlarca sahte alkol ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün Körfez ilçesinde bir imalathaneye yaptığı baskında tam 12 ton sahte alkol ele geçirdi. 9 şüpheli gözaltına alındığı olayda 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldığı kaydedildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 12 ton sahte alkol ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Körfez ilçesindeki bir imalathaneye baskın yaptı. Adreste yapılan aramada, 12 ton sahte alkol, 6 ayrıştırıcı filtre ünitesi, 1 adet 12 başlıklı doldurma ve paketleme ünitesi ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.






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