"Her ölçeğin ayrı bir müşteri kitlesi var"





Yaklaşık 12 yıldır antika işiyle uğraştığını ve model otomobil koleksiyonculuğu da yaptığını belirten Hamdi Dinibütünoğlu, farklı markaların modellerini bir araya getirdiğini söyledi. Dinibütünoğlu, müşterilerin taleplerine göre ürün temin ettiğini aktardı.

Koleksiyoncuların tercihlerini farklı gruplara ayırdığını anlatan Dinibütünoğlu, 1930’lu yıllardan 1960’lı yıllara kadar üretilen klasik otomobillere ilgi duyanların yanı sıra güncel lüks araçların minyatürlerini biriktirenlerin de bulunduğunu ifade etti. Dinibitünoğlu, "Aslında bunu 3’e ayırabiliriz. İlk olarak klasik otomobiller var. 1930’lardan 1960’lara kadar olan klasik otomobilleri tercih edenler bulunuyor. Üst segment olarak saydığımız, günümüzde piyasada bulunan 2025 ve 2026 model lüks araçların da die-cast modelleri var. Örneğin, 2026 model bir arabanın yine 2026 yılında üretilmiş die-cast modeli bulunuyor. Kişiler kendi arabalarının modellerini de alıyorlar. Bir de Avrupa’nın eski model arabaları var. Örneğin Ferrarilerin 2016 modelleri olduğu gibi 2000’li yıllara, hatta 1985-1986 yıllarına ait modelleri de bulunuyor. Sadece Ferrari toplayanlar veya farklı araba markalarını tek başına koleksiyonuna ekleyenler var. İşin açıkçası oldukça çeşitli bir müşteri kitlemiz var" diye konuştu.