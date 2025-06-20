Niğde'de sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği çalışmada, sahte içki imal ettiği değerlendirilen bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada farklı ebatlarda şişelenmiş sahte içkilerin yanı sıra alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.