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Niğde'de sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Niğde'de sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

16:1020/06/2025, пятница
IHA
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Niğde'de sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
Niğde'de sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği çalışmada, sahte içki imal ettiği değerlendirilen bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada farklı ebatlarda şişelenmiş sahte içkilerin yanı sıra alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.




#Niğde
#Niğde Emniyet Müdürlüğü
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