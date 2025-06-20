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Kuzey Kore'de bir ilk: Beşiz bebek dünyaya geldi

Kuzey Kore'de bir ilk: Beşiz bebek dünyaya geldi

16:0320/06/2025, Cuma
AA
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Ülkede kayıtlara geçen ilk beşiz doğumunda 2 erkek ve 3 kız çocuğu dünyaya geldi.
Ülkede kayıtlara geçen ilk beşiz doğumunda 2 erkek ve 3 kız çocuğu dünyaya geldi.

Kuzey Kore'de kayıtlara geçen ilk beşiz bebekler, hastanede yaklaşık 5 ay gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, başkent Pyongyang'da yaşayan Pak Kyong Sim adlı kadın, hamileliği sırasında birden fazla bebeği taşıdığının öğrenilmesi üzerine kadın doğum hastanesine sevk edildi.

Hastanede özel olarak ilgilenilen Pak, 31 Ocak'ta beş bebek doğurdu.

Ülkede kayıtlara geçen ilk beşiz doğumunda 2 erkek ve 3 kız çocuğu dünyaya geldi.

Yaklaşık 5 ay hastanede gözetim altında tutulan bebeklerin dün taburcu edilerek anneleriyle evlerine gönderildiği belirtildi.


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