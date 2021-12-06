İngiltere'nin en popüler bebek ismi Muhammed: Beş yıldır listenin en başında

BabyCentre tarafından paylaşılan verilere göre, Muhammed ismi, Muhammad, Mohammed veya Mohammad gibi farklı yazılışlarıyla 5. yılında da listenin en başında yer aldı.

İkinci ve üçüncü sırada bulunan Noah ve Oliver geçen yılki yerlerini korurken, Omar 79, Abdul da 90. sırada ilk 100 erkek bebek ismi listesine girdi.

OLIVIA İLK SIRADA

Kız bebek listesinde ise Olivia geçen yıl ikinci sıraya düştükten sonra bu yıl yine zirveye çıkarken, Sophia ikinciliğe geriledi.

FATMA VE NUR İLK 100'DE

Ayrıca Fatima ve Nur da ilk 100 kız bebek ismi listesine girdi.

İSİMLERE KORONAVİRÜS ETKİSİ

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir belirsizlik döneminin ardından bazı ebeveynlerin Aurora gibi şafak veya yeni başlangıçlar anlamına gelen isimleri tercih ettiği görüldü.

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SPORCULARIN İSİMLERİ DE TERCİH EDİLİYOR

Ayrıca Netflix, Disney dizileri ve filmlerin etkisiyle Luca, Penelope, Maeve isimleri de ilk 100 isim arasında yer aldı. Tokyo Olimpiyatlarının ardından bebeklere Jack, Jason ve Luke gibi başarılı sporcuların adları da verildi.

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