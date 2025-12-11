Yeni Şafak
Temizlediği beton mikserine düşerek hayatını kaybetti

00:4311/12/2025, Perşembe
IHA
Temizlediği beton mikserine düşerek ölen sürücünün kimliği belli oldu.

İstanbul'da bir beton mikseri sürücüsü, mikserin hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti. Sürücü, temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserin hortumundan içeriye düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çalışır haldeki beton mikserini temizlerken içine düşerek hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu.

Olay, saat 22.15 sıralarında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NK 5116 plakalı beton mikseri sürücüsü Ahmet Çakır, mikserini hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti. Sürücü Çakar, temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserin hortumundan içeriye düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden sürücünün vücudu parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakır’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



#İstanbul
#Arnavutköy
#Beton Mikseri
