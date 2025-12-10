Yeni Şafak
Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcu İzmir’de yakalandı

Kuyumcu Fatih Çelik yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de 5 ay önce kuyumcu dükkanı Fatih Çelik, mahalle sakinleri ve birkaç kişiden yüksek miktarda altın toplayarak kaçtı. Çelik'e ulaşamayan çok sayıda mağdur polise giderek şikayette bulundu. Şüpheli, ekipler tarafından yapılan GBT sorgulamasında yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükçekmece’de iddiaya göre, 5 ay önce kuyumcu dükkanı açıp çok sayıda kişiden altın ve para toplayarak kayıplara karıştığı öne sürülen Fatih Çelik (34), İzmir’de yakalandı.

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde yaklaşık 5 ay önce kuyumcu dükkanı açan Fatih Çelik’in, kısa sürede başta mahalle sakinleri olmak üzere birçok kişiden yüksek miktarda altın ve para topladı. Çelik’in, altın almak isteyenlerden parayı alıp altını daha sonra teslim edeceğini söylediği, altın satanlardan ise altını alıp ödemeyi sonra yapacağını belirttiği iddia edildi. Bu yöntemle farklı kişilerden yüklü miktarda para ve altın topladığı ileri sürülen Çelik, eşi ve çocuklarıyla birlikte ortadan kayboldu. İş yerine gelen müşteriler dükkanın uzun süredir kapalı olduğunu görünce çevredeki esnafa sordu. Günler geçmesine rağmen Çelik’e ulaşılamayınca çok sayıda mağdur polis merkezine ve savcılığa giderek şikayette bulundu.


GBT sorgusunda ortaya çıktı

Şüpheli dün öğle saatlerinde İzmir’de yakalandı. Çelik’in hal ve hareketlerinden şüphelenen ekiplerin yaptığı GBT sorgulamasında şüphelinin Büyükçekmece 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan arandığını tespit edildi. Gözaltına alınan Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.




