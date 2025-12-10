Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcu İzmir’de yakalandı

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde yaklaşık 5 ay önce kuyumcu dükkanı açan Fatih Çelik’in, kısa sürede başta mahalle sakinleri olmak üzere birçok kişiden yüksek miktarda altın ve para topladı. Çelik’in, altın almak isteyenlerden parayı alıp altını daha sonra teslim edeceğini söylediği, altın satanlardan ise altını alıp ödemeyi sonra yapacağını belirttiği iddia edildi. Bu yöntemle farklı kişilerden yüklü miktarda para ve altın topladığı ileri sürülen Çelik, eşi ve çocuklarıyla birlikte ortadan kayboldu. İş yerine gelen müşteriler dükkanın uzun süredir kapalı olduğunu görünce çevredeki esnafa sordu. Günler geçmesine rağmen Çelik’e ulaşılamayınca çok sayıda mağdur polis merkezine ve savcılığa giderek şikayette bulundu.