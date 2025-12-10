Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan ve araçların plakalarını çalan 8 zanlı tutuklandı

İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan ve araçların plakalarını çalan 8 zanlı tutuklandı

09:3810/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da farklı ilçelerde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ve 9 aracın plakasını çaldıkları tespit edilen 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te 3 iş yerinden para, ziynet eşyaları ve çelik kasanın çalınması, Başakşehir, Şişli ve Bahçelievler'de ise kuyumcudan hırsızlık teşebbüsü ve 9 aracın plakasının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.


Çalışmalarda ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgilerini tespit ettikleri 8 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Bağcılar, Fatih ve Bakırköy'deki 9 farklı adresle Şanlıurfa'daki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık için girdikleri bir iş yerinden çelik kasayı çaldıkları anlara dair yeni güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, 2 şüphelinin çelik kasayı sürükleyerek çıkardığı, daha sonra kırdıkları kepenklerin altından geçirerek araçlarına taşıdıkları anlar yer alıyor.


Ne olmuştu?


Fatih Kumkapı'da yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, 26 Kasım'da bir kargocunun önüne gelmişti.

Kepengini kırdıkları iş yerine giren 2 zanlı, içinde 10 bin dolar, çek koçanları ile özel eşyanın bulunduğu yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı alarak, diğer şüphelinin de bulunduğu araca taşımıştı.

Araçtaki 3 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, çalınan kasa 2 gün sonra Başakşehir'de bir arazide içi boş bulunmuştu.

İş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntülerde, iş yerine giren 2 şüphelinin kasayı çalması ve olay yerinden araçla kaçması yer almıştı.



#Fatih
#Hırsızlık
#Plaka hırsızlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut Konya konut belirleme kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı