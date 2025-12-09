Yeni Şafak
İsrail saldırısında ağır yaralanmıştı: Filistinli Hamed hayatta kalma mücadelesi veriyor

15:049/12/2025, Salı
AA
İsrail'in Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan bir yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırıda başından vurulan Filistinli Hamed Abdulkadir, geçirdiği ameliyatların ardından tamamen felç kaldı. Başından aldığı ağır yaralanma sonucu kafatasında ciddi bir hasar oluşan ve görme yetisini yitiren Hamed aynı zamanda yetersiz beslenmeyle de mücadele ediyor. İsrail ablukası nedeniyle yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği altında, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kısıtlı tedavi imkanlarıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor.

