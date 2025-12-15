Yeni Şafak
Muğla’da aranan 44 şahıs bir haftada yakalandı

16:4815/12/2025, Pazartesi
IHA
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamaları kapsamında yoğun denetimler gerçekleştirildi.

Bu süreçte jandarma ekiplerince 3 bin 737 devriye faaliyeti icra edilirken, 34 bin 469 şahıs ile 3 bin 179 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimler ve kontroller neticesinde; dolandırıcılık suçundan aranan 1, hırsızlık suçundan aranan 6, kaçakçılık suçundan aranan 1, uyuşturucu madde suçundan aranan 5, diğer suçlardan aranan 31 kişi olmak üzere toplam 44 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yakalama kararı bulunan 7 şahıs yakalandı. Bu kişilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk sahasında alınan etkin güvenlik ve asayiş tedbirleri sonucunda; trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit, trafik kazası sonucu taksirle yaralama, hakkı olmayan yere tecavüz suçlarında azalma meydana geldiği bildirildi.




#Muğla
#gözaltı
#Muğla İl Jandarma Komutanlığı
#JASAT
