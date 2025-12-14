Yeni Şafak
Boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı

17:5714/12/2025, Pazar
AA
Jandarma, apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen M.Ç.D'yi gözaltına aldı.
Jandarma, apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen M.Ç.D'yi gözaltına aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece İsabeyli Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında 3 katlı binadan duman çıktığını fark etti.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önü ve arkasında çıkan yangını söndürdü.

Olay yerinde yapılan incelemede apartmanın önü ve arkasındaki iki noktaya benzin dökülerek ateşe verildiği belirlendi.


Jandarma, boşanma aşamasındaki eşi N.D'nin (39) evinin bulunduğu apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen M.Ç.D'yi (31) gözaltına aldı.



