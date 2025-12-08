Yeni Şafak
Boşanma duruşmasından çıktı: Eşini sırtından bıçakladı

Boşanma duruşmasından çıktı: Eşini sırtından bıçakladı

8/12/2025, Pazartesi
IHA
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki bir çift duruşma sonrası adliye önünde kavga etti. Olayda sinirlerine hakim olmayan koca, boşanma aşamasındaki karısını sırtından bıçakladı. Polis öfkeli kocayı hava ateş açarak durdurdu.

Aydın’daki olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.’yi sırtından bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.’yi kıskıvrak yakaladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


