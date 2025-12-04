Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Kardeşiyle birlikte arkadaşını bıçakladı

Kardeşiyle birlikte arkadaşını bıçakladı

19:524/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Samsun'un İlkadım ilçesinde Tuğçe Y. (30), kardeşi Sefa Y. (30) ile birlikte arkadaşı Mahmut N.’yi (35) bıçakla yaraladı. Tuğçe Y. gözaltına alınırken, kardeşinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Y. ve kardeşi Tuğçe Y., arkadaşı Mahmut N. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y., Mahmut N.’yi bıçakla yaraladı. Kavga sırasında Tuğçe Y. de bıçakla elinden yaralandı.

 İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mahmut N., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Tuğçe Y.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, tedavisi için hastaneye götürüldü. Kardeşi Sefa Y.’nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

#Samsun
#Kardeş
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kazanan ve en çok gol atan takım Real Madrid iken en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir? Milyoner'de 300 bin TL'lik soru