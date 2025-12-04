Kardeşiyle birlikte arkadaşını bıçakladı

Olay, saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Y. ve kardeşi Tuğçe Y., arkadaşı Mahmut N. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y., Mahmut N.’yi bıçakla yaraladı. Kavga sırasında Tuğçe Y. de bıçakla elinden yaralandı.