Komşu dehşeti: Babanın dişlerini kırdı, anne ile oğlunu bıçakladı

27 Kasım günü bu kez İ.S., iddiaya göre Polat çiftinin oğlu Furkan Polat'a hakaret etti. Taraflar arasında yine kavga çıktı. İ.S., cebinden çıkardığı bıçakla Nazmiye Polat'ın yüzüne, Furkan Polat'ın ise başına vurdu. Yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırılırken; olayın ardından aile, İ.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. İ.S. de eşinin otomobilinin dikiz aynasının kırıldığını, bu nedenle tartıştıklarını ve kendisinin de darbedildiğini belirterek aileden şikayetçi oldu.