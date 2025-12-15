Jandarmadan 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 54 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Buna göre; 'Siber dolandırıcılık' suçuna yönelik 8 il merkezli düzenlenen operasyonlarda; son 3 yıl içerisinde hesaplarında 689 milyon TL işlem hacmi bulunan 78 şüpheli yakalandı.