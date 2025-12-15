Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Jandarmadan 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 54 tutuklama

Jandarmadan 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 54 tutuklama

10:5015/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Jandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 'Siber dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen 8 il merkezli operasyonlarda; son 3 yıl içinde hesaplarında 689 milyon TL işlem hacmi bulunan 78 şüpheli yakalandı, 54'ü tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Buna göre; 'Siber dolandırıcılık' suçuna yönelik 8 il merkezli düzenlenen operasyonlarda; son 3 yıl içerisinde hesaplarında 689 milyon TL işlem hacmi bulunan 78 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin 54'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık ağı çökertildi

Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, beyaz eşya, motorlu araç, dekorasyon ve kadın bakım ürünleri satışı' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşları kandırdıkları, vatandaşlara ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri, sosyal medya platformları üzerinden 'yüksek getirili kazanç vaadi' adı altında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.






#Jandarma
#siber dolandırıcılık
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ: Sağlık Bakanlığı Promosyonu Ödemesi Ne Zaman, Ne Kadar Yatacak?