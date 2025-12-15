Yeni Şafak
Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

10:2815/12/2025, Pazartesi
AA
Operasyonda, 28 sentetik hap, 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 banka kartı, bilgisayar ve SD kart ele geçirildi.
Niğde merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlattı. Niğde, Adana, Burdur, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.


Biri yurt dışında olmak üzere 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Operasyonda, 28 sentetik hap, 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 banka kartı, bilgisayar ve SD kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



