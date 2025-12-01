Yeni Şafak
Niğde'de tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi

23:181/12/2025, Pazartesi
IHA
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi

Niğde'de üç öğrenci yedikleri tavuk dönerin ardından bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattıklarını ifade etti.

Niğde’de tavuk döner yiyen 3 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören S.Ö. (17), E.Ö. (17) ve B.Ç. (17) isimli öğrenciler tükettikleri tavuk dönerin ardından bulantı ve kusma şikâyetleriyle Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurdu.


Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede gözlem ve tedavilerinin sürdüğü, sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi. Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de söz konusu ürüne yönelik kontrol ve numune alma çalışmaları başlattığı bildirildi.



