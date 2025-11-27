Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Zehirlenme kabusu Ankara'da: 154 kişi hastanelere başvurdu

Zehirlenme kabusu Ankara'da: 154 kişi hastanelere başvurdu

23:3527/11/2025, Thursday
G: 27/11/2025, Thursday
AA
Sonraki haber
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 154 kişiden sekizi taburcu edildi. (Foto: Arşiv)
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 154 kişiden sekizi taburcu edildi. (Foto: Arşiv)

Ankara’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastanelere başvurdu. Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’deki şantiyeler ve bazı ikametlerden gelen vakalarda bulantı ve kusma şikayetleri öne çıktı. İlk tespitlere göre vatandaşların tükettikleri tavuk döner menüsü zehirlenme şüphesini güçlendirdi.

Başkent Ankara'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, bugün Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan inşaat şantiyelerinden ve bazı ikamet adreslerinden bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda arama yapıldı.

Sekiz kişi taburcu edildi

Bazı kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, bazıları da kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bu kapsamda, 154 kişinin Ankara genelinde çeşitli hastanelere müracaat ettiği, şu ana kadar bu kişilerden 8'inin taburcu edildiği, 142'sinin acil servislerde, 4'ünün ise yoğun bakımda takip ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tavuk dönerden şüpheleniliyor

Bölgeye gönderilen ekiplerin ilk değerlendirmelerinde, vatandaşların bir yemek şirketince temin edilen tavuk döner menüsünü tükettikleri ve mevcut bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edildi.




#başkent
#gıda zehirlenmesi
#Hastane
#tavuk döner
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum