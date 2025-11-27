Yeni Şafak
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Neslinur'un ölümüne inceleme

14:4027/11/2025, Perşembe
DHA
Muğla Valiliği olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı
Muğla Valiliği tarafından, Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten Neslinur Topal'ın (18) ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve Adli Tıp raporları sonucunda netleşecektir" denildi.

Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde dün tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri Furkan Topal (10) ile Ramazan Topal (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavileri süren diğer 2 kardeşin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.


VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI


Muğla Valiliği olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur T. (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve Adli Tıp raporları sonucunda netleşecektir. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



#Muğla
#Neslinur Topal
#zehirlenme
