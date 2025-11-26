Yeni Şafak
Zeytin bahçesinde 'zehir hasadı': Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Zeytin bahçesinde 'zehir hasadı': Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

20:5726/11/2025, Çarşamba
IHA
Zeytin bahçesinde torba içerisinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Zeytin bahçesinde torba içerisinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında bir zeytin bahçesindeki torba içerisinde 625 bin adet captagon uyuşturucu madde ele geçirildi. M.U. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada zeytin bahçesi içerisinde torbada saklanan 625 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen planlı faaliyet kapsamında; 26 Kasım Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi’nde, Altınözü İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Reyhanlı KOM Takip Timi, uyuşturucu madde arama köpeği ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak icra edilen çalışmada; zeytin bahçesinde torba içerisinde 625 bin adet captagon uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.U. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.



#Uyuşturucu
#Zeytin
#Hatay
