Zehir tacirlerine darbe vuruldu: Dört gözaltı

Malatya'da jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu dört kişi gözaltına alındı.
Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sentetik hap ve silahlar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi’nde jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bin 922 adet sentetik hap, 1 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.