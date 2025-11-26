Yeni Şafak
Zehir tacirlerine darbe vuruldu: Dört gözaltı

00:5226/11/2025, Çarşamba
IHA
Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Malatya'da jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu dört kişi gözaltına alındı.

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sentetik hap ve silahlar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi’nde jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bin 922 adet sentetik hap, 1 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



#Malatya
#Jandarma
#Operasyon
